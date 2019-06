Kot je poročal spletni portal Vail Daily, Anthony trenutno ureja material za svoj dokumentarni film Mission Mt. Mangart, ki pa ga je nabiral tudi v Sloveniji.

»3. junija leta 1945 je v nekdanji Jugoslaviji potekala smučarska tekma, ki so jo organizirali možje 10. gorske divizije. Nikjer v naših knjižnicah ta tekma ni bila dokumentirana, jo pa proslavljajo v Sloveniji,« je pojasnil Anthony.

Po njegovih navedbah se je na startu zbralo 73 smučarjev, v cilj pa jih je srečno prismučalo 23. Tekmo je dobil švicarski emigrant v ZDA Walter Pranger, ki je sicer veljal za aktualnega svetovnega prvaka v smuku.

Ob raziskovanju zgodbe se je Anthony med drugim povezal z nekdanjim brigadirjem Janezom Kavarjem ter še nekaterimi domačini. Nekateri med njimi so po pisanju Vail Dailyja celo posneli nekaj prizorov za prihajajoči dokumentarec.

»Starejši domačini in upokojeni gorski vojaki iz Bovca so slišali za moj projekt in ne le, da so v starih smučarskih oblačilih iz 40. let prostovoljno uprizorili nekaj izsekov dirke, bili so na lokaciji že teden prej, da so očistili pot. Sodelovali so tudi mladeniči, ki jih je poslal Nato. Pomagali so tudi aktivni slovenski vojaki. Vsi so zelo podpirali ta projekt,« je poudaril Anthony.

Leta 2011 sta Občina Bovec in Združenje vojaških gornikov Slovenije v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji pripravila spominsko smučarsko tekmo na Mangartu.

Kot so lani zapisali na občini Bovec, so Anthonyju, ki so ga povabili v Bovec, podrobneje razložili vse v zvezi s tekmo leta 1945 in o spominski tekmi leta 2011.

Koordinatorja za logistiko sta bila omenjeni Kavar in predsednik Turističnega društva Log pod Mangartom Peter Mlekuž. Nepogrešljivi pri snemanju filma so bili starosvetni smučarji pod vodstvom Franca Čopija. Pridobili so vsa dovoljenja s strani Triglavskega narodnega parka. Slovenska vojska pa je omogočila prevoz in ostalo logistiko, so lani še zapisali na bovški občini.