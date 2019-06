Zaradi zaključnega turnirja lige narodov bodo tokratni kvalifikacijski ciklus za evropsko prvenstvo leta 2020 izpustili vsi štirje udeleženci novoustanovljenega tekmovanja Portugalska, Švica, Anglija in Nizozemska. Od nogometnih velesil bo danes na igrišče tako stopila le zasedba Španije, ki bo v skupini F gostovala pri Ferskih otokih in na tretji tekmi kvalifikacij lovila še tretjo zmago.

Zaradi manj atraktivnega tekmeca ne čudi, da je v španskih medijih v teh dneh bolj kot sama tekma v ospredju prekinitev sodelovanja Španske nogometne zveze (RFEF) s proizvajalcem športne opreme Adidas, ki je svetovne prvake izpred sedmih let z dresi oskrboval vse od leta 1991. Zalomilo se je pri denarju, saj si Španci želijo finančno donosnejšo pogodbo, o čemer pa pri Adidasu ne želijo slišati niti besede. Pri RFEF so se posledično odločili za predčasno prekinitev dogovora, ki bi moral veljati do leta 2026, in stopili v stik z domačim opremljevalcem Inditexom. Ta naj bi jim po pisanju španskega športnega dnevnika Marca že priskočil na pomoč in priskrbel drese tako za današnjo tekmo kot tudi ponedeljkovo proti Švedom.

Po zmagah proti Gibraltarju in Gruziji bodo v skupini D prvo mesto skušali zadržati Irci. A tokrat bodo imeli precej težjo nalogo kot marca, saj odhajajo na gostovanje k Dancem. Tekmeca se med seboj dobro poznata, saj sta se pomerila že v ligi narodov, kar trije od zadnjih štirih medsebojnih obračunov pa so se končali z neatraktivnih 0:0. »Po dveh zmagah v kvalifikacijah zasedamo prvo mesto v skupini, zaradi česar so moji igralci začeli verjeti, da se morda lahko uvrstijo na evropsko prvenstvo. Vsi si želimo biti del tega nogometnega spektakla,« pravi selektor Ircev Mick McCarthy. Otočane bo v Köbenhavnu pričakal izjemno motiviran nasprotnik, ki se ponaša z izvrstno obrambo, saj doma ni prejel zadetka na zadnjih sedmih tekmah.

Kvalifikacije za EP 2020, skupina A, danes ob 20.45: Črna gora – Kosovo, Češka – Bolgarija, vrstni red: Anglija 6, Bolgarija 2, Kosovo (-1) in Črna gora po 1, Češka (-1) 0, skupina B, ob 20.45: Litva – Luksemburg, Ukrajina – Srbija, vrstni red: Ukrajina 4, Luksemburg 3, Portugalska 2, Srbija (-1) 1, Litva 0, skupina D, ob 18. uri: Gruzija – Gibraltar, ob 20.45: Danska – Irska, vrstni red: Irska 6, Švica 4, Danska (-1) 1, Gibraltar (-1) in Gruzija po 0, skupina F, ob 20.45: Ferski otoki – Španija, Norveška – Romunija, Švedska – Malta, vrstni red: Španija 6, Švedska 4, Romunija in Malta po 3, Norveška 1, Ferski otoki 0.