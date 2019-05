Naomi Osaka, številka ena svetovnega tenisa, je tudi v drugem krogu Rolanda Garrosa hodila po robu. Tokrat pričakovano, saj je igrala proti nekdanji najboljši igralki sveta Viktorii Azarenko, ki je v prvem krogu izločila predlansko zmagovalko Jeleno Ostapenko. Skoraj tri ure je potrebovala Japonka, da je v do sedaj najdaljšem dvoboju turnirja strla odpor Belorusinje, ki je imela priložnost, da bi dvoboj zaključila v svoj prid v dveh nizih. »Škoda, da je tako kvaliteten dvoboj na sporedu že v drugem krogu Rolanda Garrosa. No, najbolj sem vesela, da sem zmagala,« je odkrito povedala letošnja zmagovalka OP Avstralije v Melbournu.

Tudi moška številka ena svetovnega tenisa je letos osvojila Melbourne. Le da se je 32-letni Novak Đoković v nasprotju z enajst let mlajšo Naomi Osaka brez težav uvrstil v tretji krog. Srb je tudi v drugem letošnjem pariškem nastopu navdušil. Hvalil se s tem, da je bil po zgolj 95 minutah boljši od srečnega poraženca Švicarja Henrija Laaksonena (102. na svetu), ravno ne bo. Se je pa lahko Rafael Nadal ob gledanju največjega tekmeca prepričal, da Đokovića v Parizu zanima zgolj osvojitev naslova, s katerim bi drugič v karieri zapored dobil vse štiri turnirje največje četverice. V tem primeru bi ostal v igri tudi za koledarski grand slam.

Novak Đoković je po dvoboju spomnil, da vse ne poteka tako gladko, kot je včasih videti po televiziji. »Tako proti Hubertu Hurkaczu, s katerim sem se pomeril v prvem krogu, kot proti Henriju Laaksonenu še nikoli prej nisem igral. To pomeni, da se moram na tekmeca bolje pripraviti. V takšnem primeru mi veliko pomagajo trenerji, ki preučijo nasprotnike in mi dajo prave informacije. Čeprav sem se dobro pripravil na Laaksonenov forhend, sem dobil nekaj bomb, tako da sem komaj videl žogico,« je pojasnil Novak Đoković. Žreb mu je naklonjen, saj se bo v tretjem krogu pomeril s Salvatorejem Carusom (147.), s katerim se prav tako ni pomeril še nikoli. »Res neverjetno. Toda spet se bom dobro pripravil,« italijanskemu kvalifikantu sporoča Srb.

Manj kot uro na igrišču je včeraj preživela Tamara Zidanšek. V paru s Čilenko Alexo Guarachi je osvojila zgolj eno igro, tako sta poskrbeli za enega najbolj gladkih porazov na letošnjem Rolandu Garrosu. Tudi Dalila Jakupović Pariz zapušča brez zmage. Tako med posameznicami kot med dvojicami je dobila po en niz, obakrat pa zapravila lepo priložnost za napredovanje. Za edino včerajšnjo slovensko zmago je poskrbela Andreja Klepač, ki je bila z Edouardom Roger-Vasselinom uspešna med mešanimi pari.

Osrednji današnji dogodek slovenskega tenisa bo nastop Polone Hercog v šestnajstini finala proti sedmi nosilki Sloane Stephens. Američanka in Slovenka se bosta pomerili v tretjem dvoboju na igrišču Suzanne-Lenglen (predvidoma okrog 15. ure), takoj po koncu tekme med Rogerjem Federerjem in Casperjem Ruudom. Štajerka včeraj ni imela prostega dne, saj je z Evgenijo Rodina tekmovala v igri dvojic. Osvojili sta le štiri igre. Omenimo še uvrstitev v šestnajstino finala Ige Swiatek. Poljakinja si je za rojstni dan, danes je namreč postala polnoletna, čestitala z odličnim rezultatom, s 143.000 evri nagrade pa je zaslužila dovolj denarja, da bo lahko do smrti brezskrbno praznovala svoj osebni praznik. Iga Swiatek je celo pol leta mlajša od obetavne Slovenke Kaje Juvan, s katero sta lani v Buenos Airesu postali mladinski olimpijski prvakinji.