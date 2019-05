Kolesarji so bili, potem ko so nekaj čez dvanajsto zapustili Commezzaduro, prvič na preizkusu na poti na Passo Della Mendolo, kjer je med vzponom pobegnila osemnajsterica kolesarjev. Med ubežniki je bil tudi član Jumbo Visme Koen Bouwmann. Z izjemo napadov znotaj ubežne skupine, ki pa so bili hitro zajezeni, večjega dogajanja ni bilo. Omeniti velja le poizkus Belgijca Jana Bakelantsa, ki je imel že več kot minuto prednosti, a ga je sedmerica zasledovalcev ujela.

Trideset kilometrov pred ciljem je prednost ubežnikov znašala šest minut in pol. Glavnina z vsemi glavnimi asi je ostajala mirna in v nadaljnjih 15 kilometrih v primerjavi z vodilnimi nadoknadila okroglo minuto, akcija pa se je začela na zadnjem klancu pred ciljem, kjer je 5,5 kilometra dolg vzpon na Anterselvo postregel s povprečnim naklonom 6,9 odstotka. Kot prvi se je z njim spopadel v zadnjem delu etape pobegli Nans Peters, ki je imel pred najbližjimi tekmovalci približno minuto naskoka. Francoz je dobil etapo s prednostjo 1:34 minute pred Johanom Estebanom Chavesom.