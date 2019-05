Moč Tanje Fajon v SD potrjuje tudi podatek, da preferenčni glasovi zanjo predstavljajo kar 60 odstotkov vseh glasov, ki jih je prejela stranka SD, to je 88.093. Njen strankarski kolega Milan Brglez je preskočil kandidata SD pred sabo, ker ga je po zadnjih podatkih s preferenčnim glasom podprlo 6983 volilnih upravičencev, to pa je zadostovalo za preseganje meje, ki je postavljena pri eni šestnajstini vseh glasov, ki jih ima neka lista (pri SD je ta meja 5505). Ko se to zgodi, vrstni red na listi, ki ga je postavila stranka ob vložitvi kandidature, ne velja več, ampak stopi v ospredje volja volilcev s preferenčnimi glasovi. Matjaž Nemec (bil je na drugem) je namreč prejel 5542 prednostnih glasov, Dominika Švarc Pipan pa 4288 glasov.

Da postaja institut preferenčnih ali prednostnih glasov vse bolj prisoten v zavesti povprečnega slovenskega volilca, potrjuje tudi razplet volitev pri skupni listi SDS in SLS. Čeprav je bil Milan Zver nosilec skupne liste, je po volji volilcev SDS prava zmagovalka te liste Roman Tomc, ki je bila na listi sicer na drugem mestu, a je prejela največ prednostnih glasov (40.313), Zver pa bistveno manj, 26.123. Po volji volilcev SLS bo drugi mandat v Bruslju opravljal Franc Bogovič, ki je prejel 13.629 prednostnih glasov. Čeprav je dobil bistveno manj glasov kot Angelika Mlinar (15.090) ali Igor Šoltes (21.059), mu je izvolitev omogočila skupna lista s SDS, zaradi česar je lahko s četrtega mesta po preferenčnih glasovih prehitel Patricijo Šulin, ki je bila na listi na tretjem mestu.

Velika zmagovalka volitev je tudi Irena Joveva, ki je v absolutnem številu glasov prejela več kot polovico vseh glasov, ki so jih namenili stranki LMŠ (41.870). Nov obraz, neobremenjen politik in svežina so očitno še vedno pomemben adut pri odločanju na volitvah. Marjan Šarec je zastavil svojo besedo zanjo, volilci pa so se temu primerno tudi odzvali. Klemen Grošelj je po prednostnih glasovih daleč za Jovevo, dobil je 6414 glasov. Največja osmoljenca volitev sta zagotovo Angelika Mlinar in Igor Šoltes, kajti njuni prednostni glasovi predstavljajo levji delež pri rezultatu strank, ki sta ju zastopala – glasovi Mlinarjeve pri SAB imajo skoraj 80-odstotni delež, glasovi Šoltesa pa skoraj 79-odstotni delež. V nadaljevanju pa predstavljamo poslance po prejetem številu prednostnih glasov, ki nas bodo zastopali v evropskem parlamentu naslednjih pet let, in njihove obljube, kaj bodo tam storili za Slovenijo.