Kljub temu da se je na tokratnih volitvah Evropska ljudska stranka odrezala slabše kot na zadnjih, je bil njen vodilni kandidat Manfred Weber včeraj zadovoljen. »Evropska demokracija živi,« je dejal in se veselil tega, da je volilna udeležba prvič zrasla.

Drugačen razlog za veselje so imeli zeleni, saj se jim v novi sestavi evropskega parlamenta obeta precej več sedežev, kot so jih imeli doslej. Glavna kandidatka zelenih Ska Keller je rezultat volitev označila kot senzacionalen in rezultat odličnega timskega dela. Zeleni so včerajšnji volilni dan označili kot Sunday for Future ter se s tem navezali na gibanje Fridays for Future, ki ga je sprožila mlada švedska aktivistka Greta Thunberg. Ska Keller je ob tem povedala, da takšen volilni rezultat zanje pomeni tudi zavezo in odgovornost, da bodo to, kar so obljubljali pred volitvami, skušali uresničiti tudi v parlamentu, še posebno glede ukrepov, ki se nanašajo na podnebno zaščito, hkrati pa se bodo zavzemali za socialno Evropo in demokracijo.

Glede na to, da največji skupini, tako evropska ljudska stranka kot tudi socialdemokrati, v bodoči sestavi parlamenta ne bosta imela večine, je precej verjetno, da bodo jeziček na tehtnici prav liberalci. Guy Verhofstadt, vodja politične skupine, se dobro zaveda, da bodo igrali ključno vlogo v nadaljnjih pogovorih tudi glede zasedanja najvišjih funkcij v Evropski uniji. Verhofstadt, za katerega se govori, da se poteguje za mesto predsednika evropskega parlamenta, o imenih na vodilnih položajih ni hotel govoriti, zavzel pa se je za to, da je za imenovanje novega predsednika evropske komisije potrebna kar največja možna večina.

Margrethe Vestager, vodilna kandidatka liberalcev, je povedala, da se desni populisti niso okrepili tako zelo, kot so se bali, da se bodo, prav tako socialdemokrati niso toliko izgubili, kot so se bali, nastala pa je precej močna liberalna skupina in okrepili so se zeleni, torej proevropske skupine. O tem, kdo bi lahko postal bodoči predsednik komisije, Vestagerjeva ni hotela ugibati, zaveda pa se, da se v prihodnjih dneh obetajo težki pogovori glede zasedbe najvišjih vodilnih položajev v Evropski uniji.