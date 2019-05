V soboto bosta župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in njegov županski kolega iz sosednje Gorice Rodolfo Ziberna uradno podpisala sporazum o kandidaturi Nove Gorice in Gorice za naziv evropske prestolnice kulture 2025. Sporazum bosta overila na Trgu Evrope, simboličnem kraju prepleta obeh mest. Prav tako bosta na železniški postaji tik ob trgu odprla uradno pisarno, odslej stičišče vseh, ki bodo pri kandidaturi sodelovali. Če bi bili Nova Gorica in Gorica izbrani za evropsko prestolnico kulture, bi šlo za edinstven primer skupne prestolnice dveh mest v dveh različnih državah.

V tekmo za EPK več mest Prizadevanja Nove Gorice in Gorice, da leta 2025 postaneta evropski prestolnici kulture, so v polnem teku že tri leta, podpis sporazuma pa je prvo uradno dejanje k tem naporom. Mesti namreč nista edini, ki se potegujeta za ta naslov – v Sloveniji trenutno podobne pobude prihajajo tudi iz Lendave, Ptuja, Ljubljane, Kranja in Pirana. »Do 31. decembra 2019 moramo oddati program in ga zagovarjati. Kdor se bo uvrstil v drugi krog, bo nato imel nekaj časa za izboljšanje programa, predvidoma do konca leta 2020 naj bi bila znana tudi odločitev evropske komisije, kdo bo nosilec tega naziva,« pojasnjuje mag. Neda Rusjan Bric, vodja skupne goriške kandidature. Ker mesta v prizadevanjih za naziv med seboj tekmujejo, svojih programov ne razkrivajo v podrobnosti. Goriška kandidatura bo, to je znano, temeljila na razvoju prvega evropskega čezmejnega somestja med dvema državama, na urbanistični in arhitekturni preureditvi Trga Evrope, Soča in njena zgodovina pa bosta osrednji temi kandidature. »Prvi korak je razpis mednarodnega arhitekturnega natečaja za območje ob meji, s katerim nagovarjamo evropsko in svetovno javnost in usmerjamo pozornost na Goriško, ki je lahko zgled sodelovanja številnim drugim mestom v Evropi in po svetu,« trdi novogoriški župan Miklavič. Goriški župan Ziberna dodaja, da želita mesti s tem premostiti neizmerno trpljenje in sovraštvo iz preteklosti in v tem najti priložnost za rast in razvoj.