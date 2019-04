Odločitev o spremembi projekta je sprejela koalicija novogoriške občine, saj pričakujejo, da bo bazen dvignil kakovost življenja v mestu, hkrati pa pomenil pomembno pridobitev za razvoj športnega turizma. Prvi plavalci bodo v njem predvidoma zaplavali jeseni 2021.

Na mestni občini si obetajo, da se bodo novega bazena razveselili tako Novogoričani kot obiskovalci od drugod ter da bodo lahko v bazen, ki bo deloval skozi vse leto, privabili številne športne ekipe, ki bi v njem lahko opravljale treninge. S tem bomo pripomogli tudi k razvoju športnega turizma, kar je tudi eden od ciljev koalicije v novogoriškem mestnem svetu, je za STA povedal vodja kabineta novogoriškega župana Gorazd Božič.

Dvižno dno, ki ga bodo zgradili namesto običajnega, omogoča večnamensko uporabo, saj lahko v objektu istočasno potekata tako plavanje kot telovadba na dvignjenem dnu bazena. Poleg tega omogoča vzpostavitev dvometrske globine vode na območju celotnega bazena, kar pomeni, da bodo lahko v njem trenirale prav vse zainteresirane skupine, tudi vaterpolisti.

Prav možnost umestitve dvižnega dna je bila od prevzema mandata župana Klemna Miklaviča v središču preverjanja obstoječega projekta izgradnje bazena in razmisleka o njegovi izboljšavi.

Naložba dražja za pol milijona evrov

Po prvotno načrtovanem bi naložba znašala 4,5 milijona evrov. Od tega bi iz evropskih sredstev pridobili 2,1 milijona evrov, 540.000 evrov bi bilo državnih sredstev, preostanek, 1,85 milijona evrov, pa bi prispevala novogoriška občina. Zaradi dodanega dvižnega dna ocenjujejo, da bo naložba dražja za približno pol milijona evrov, sredstva pa bo novogoriška občina poskušala pridobiti iz drugih razpoložljivih virov, pravijo na občini.

V pokritem objektu, ki bo umeščen v športnem parku tik ob obstoječem letnem bazenu, bosta na voljo večji in manjši plavalni bazen. V novogradnji bosta velika plavalna površina, široka 20,5 metra in dolga 25 metrov, ter mali bazen dimenzij štiri krat 7,4 metra. Manjši bazen bo globok 70 centimetrov in bo namenjen učenju plavanja, vadbi v vodi, gibalno oviranim in podobnim dejavnostim.

Pokrito kopališče s skupaj 2600 kvadratnimi metri uporabnih površin, v kar so všteti vsi servisni prostori, bo lahko sprejelo nekaj več kot 270 uporabnikov. Glede na to, da v pokritem bazenu ne predvidevajo ureditve tribun, pa ta ne bo primeren za plavalna tekmovanja.