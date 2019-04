Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo novogoriški mestni občini za 99 let podelilo stavbno pravico za Laščakovo vilo in pripadajoči park na Pristavi nad Novo Gorico. Vila, ki zadnja desetletja propada, tako kot so propadale vse ideje za njeno oživitev in obnovo, bo tako z državnega prišla v občinsko upravljanje. To je bila tudi ena od glavnih predvolilnih točk gibanja Goriška.si, iz katerega izhaja aktualni župan dr. Klemen Miklavič.

»Prostor, kjer stoji, in sama vila imata velik pomen za vizijo prihodnjega urbanega razvoja, ki jo snujemo skupaj s sosedi: z občino Šempeter - Vrtojba in Gorico,« pojasnjuje Miklavič in dodaja, da je zavzemanje za ohranitev Laščakove vile pomembno tudi v luči kandidature Nove Gorice in sosednje Gorice za evropsko prestolnico kulture leta 2025. Vila bo skupaj z železniško postajo in Trgom Evrope namreč del novega somestja obeh Goric.

Obnova prihodnje leto S pogodbo o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičninah, ki so v lasti države, bo občina lahko gradila in pridobivala dovoljenja, obnavljala, vzdrževala in upravljala Rafutski park z vilo. Novogoriška občina se nadeja, da bo denar za obnovo dobila iz evropskih skladov, obnovo pa napoveduje za drugo polovico prihodnjega leta. Do 15. aprila medtem zbira ideje in pobude občanov, katerih vsebin si želijo v njej. »S tem pozivom želimo že zdaj vilo približati ljudem, saj bo ta vsekakor ostala javni prostor,« zagotavlja župan Miklavič. Ker je zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, skupaj z Rafutskim parkom pa je varovana tudi kot naravna vrednota državnega pomena, vsebine v njej niso neomejene.