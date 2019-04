Po papeževih besedah »triumfalizem skuša doseči cilj po bližnjicah z lažnimi kompromisi«. »Triumfalizem se napaja z dejanji in besedami, ki niso šli skozi izkušnjo križa, hrani se iz spopada z drugimi, ki jih vedno označuje za slabše, pomanjkljive, propadle ...,« je opozoril Frančišek. Blaga oblika triumfalizma pa je po njegovih besedah duhovna puhlost.

Jezus pa je po njegovih besedah uničil triumfalizem. »Radostnim vzklikom ob prihodu Jezusa v Jeruzalem je sledilo njegovo ponižanje in okrutno mučenje. Ta misterij nasprotij vsako leto spremlja naš vstop v veliki teden,« je dodal papež in prosil zbrane, naj molijo za mir v svetu.

Ob koncu maše se je Frančišek v odprtem papamobilu podal med množico na Trgu sv. Petra.

Cvetna nedelja je začetek neposredne priprave na veliko noč. Danes so tako po cerkvah potekali blagoslovi vejic oljk in drugega zelenja, ki ga verniki pogosto povežejo v butare. Opolnoči pa bodo v Katoliški cerkvi začeli t. i. veliki teden, ki bo vrhunec dosegel z velikonočnim tridnevjem in veliko nočjo.

Na veliki četrtek bo papež v kraju Velletri južno od Rima opravil obred umivanja nog 12 zapornikom ter tako obudil spomin na Jezusov izraz ponižnosti do apostolov. Na veliki petek bo v rimskem Koloseju vodil križev pot, v soboto pa velikonočno vigilijo. Na veliko noč bo papež podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).