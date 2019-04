Vanja Vardjan, odgovorni urednik razvedrilnega programa na TV Slovenija: Jonasu meje postavljam jaz

Vanja Vardjan je stalnica na RTV Slovenija. Junija lani je že tretjič prevzel mesto odgovornega urednika razvedrilnega programa in takoj napovedal novosti pri satiri in glasbenih oddajah. Oddajam Tistega lepega popoldneva, Hri-Bar, Spet doma, Misija Evrovizija in Moja Slovenija, ki so pod njegovo taktirko nastale v prejšnjih dveh mandatih, sta se v zadnjih mesecih pridružila še kviz Joker z Mariem Galuničem in satirična oddaja Kaj dogaja? z Jonasom Žnidaršičem. Ker se bliža evrovizijski teden, finalni izbor bo v Tel Avivu 18. maja, je bila to otvoritvena tema pogovora.