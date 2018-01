Njeno razrešitev je sicer predlagala direktorica televizije Ljerka Bizilj, a je Igor Kadunc že pred tem skušal doseči njeno zamenjavo. Sam je Rebernikovi lani očital, da se ni ustrezno odzvala ob objavi prispevka o hrvaškem proustaškem pevcu Thompsonu, Biziljeva pa je urednici očitala, da funkcije ne opravlja dovolj vestno in da zaradi njenega pomanjkljivega komuniciranja s podrejenimi nastajajo »zastoji v produkcijskem procesu«.

»Da bo delo znotraj informativnega programa Televizije Slovenija potekalo nemoteno in da gledalci ne bodo prikrajšani, je (direktor Kadunc) za vršilca dolžnosti odgovornega urednika na predlog direktorice Televizije Slovenija imenoval Vanjo Vardjana,« so sporočili z RTV Slovenija. Razpis za novega odgovornega urednika bo objavljen »v najkrajšem možnem času«, so dodali.

Jadranka Rebernik je po pričakovanjih hkrati z odpovedjo dobila ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi v uredništvu informativnega programa Televizije Slovenija. Vendar odstavljena urednica z razpletom dogodkov ni zadovoljna in se je zato obrnila na odvetnika Stojana Zdolška in ga pooblastila tudi za komentiranje njenega položaja. »Odločitev za razrešitev je neutemeljena, predstavlja poseg v avtonomijo uredništva in je popolnoma politična – zaradi bližajočih se volitev,« je bil kratek Zdolšek. »S klientko bova razmislila o nadaljnjih ukrepih, tudi o morebitni odškodnini,« je napovedal.