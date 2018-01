Jernej Tozon maha gol iz postelje

A post shared by jernej (@jernejtozon) on Jan 2, 2018 at 7:25am PST

Pri oboževalkah najbolj priljubljeni čuk Jernej Tozon nam je srečno 2018 voščil s črno-belo fotografijo, na kateri leži v postelji zgoraj brez, v rokah pa drži list papirja z novoletnim voščilom in pripisom »imejmo se radi«. Takšne fotografije za priljubljenega pevca niti niso tako nenavadne, kot je presenetljiva družba, ki jo ima na posnetku. V postelji ga namreč spremlja speča in prav tako napol gola neznana ženska, kar zagotovo sodi med bolj intimne objave estradnika, ki menda rad ohranja svojo zasebnost.

Slovenska policija svoje pse tudi boža

A post shared by Slovenska policija (@police_slovenia) on Dec 28, 2017 at 1:56am PST

Uradni profil na instagramu slovenske policije, kot pravijo, »ni namenjen naznanitvam prekrškov ali kaznivih dejanj«, zato lahko tam najdemo bolj sproščene vsebine. Tam objavljajo slike z dogodkov, denimo krvodajalske akcije, nakupa novega vodnega topa, ali pa objavijo kakšne arhivske fotografije forenzičnih preiskav. Tokrat so objavili fotografijo policijskega nemškega ovčarja, ki se je najbrž pravkar podil po snegu. Pod fotografijo so v komentarju potolažili sledilko, ki jo je zanimalo, ali službene pse kdaj tudi crkljajo, čemur so s policije z nasmeškom pritrdili.

Lojze Peterle pilotiral med Jadranom in Alpami

Prvi predsednik vlade, evropski poslanec, ljubiteljski čebelar, harmonikar in igralec ogrlic Lojze Peterle zanimivosti iz svojega življenja deli tudi s sledilci na instagramu. Decembra smo izvedeli, da je nemške goste v evropskem parlamentu Strasbourga razveselil z igranjem na orglice, konec meseca pa obiskal šahovski turnir v Ljubljani. Peterle v prostem času rad tudi pilotira in prejšnji teden je letel med Jadranskim morjem ter Alpami, na svojem profilu pa nato objavil videokolaž vrhuncev svoje prve letalske dogodivščine v letu 2018.

Vanja Vardjan silvestroval v izraelski diskoteki

Urednik oddaje Tednik na Televiziji Slovenija in po nekaterih navedbah morda naslednji vršilec dolžnosti urednika informativnega programa je bil v začetku leta v Izraelu, fotografije s potovanja pa je objavljal tudi na instagramu. Videoposnetku z razigrane novoletne zabave v tamkajšnji diskoteki, kjer se je očitno plesalo po stolih in mizah, so sledili fotografije Kristusovega groba, selfiji pred Zidom žalovanja v Jeruzalemu in fotografija s plaže v Tel Avivu, pod katero je pripomnil, da bi zaradi lepega vremena potreboval sončna očala.

Jezus in keltski križ

ON je z nami vselej in povsod. A post shared by Aleteia Slovenija (@aleteiasi) on Jan 7, 2018 at 8:08am PST

V uredništvu spletnega katoliškega medija Aleteia, kjer aktivno komunicirajo tudi prek družbenih omrežij, so na instagramu te dni objavili fotografijo grafita, ki v angleškem jeziku sporoča »Jezus je bil tu«. Pod fotografijo, s katero so fenomen najznamenitejšega odrešenika najbrž skušali približati uporniški mladini, so zapisali »ON je z nami vedno in povsod«. Pri tem verjetno niso opazili, da je levo od napisa zbledeli keltski križ, sicer tudi neonacistični simbol skinov držav bivše Jugoslavije.

Je to najdolgočasnejši profil na instagramu?

So pomembne institucije, od katerih ne pričakujemo nujno profila na instagramu, družbenem omrežju, kjer se komunicira predvsem s privlačnimi ali vsaj zanimivimi podobami. Svoje premike tam kljub temu objavljajo pri ministrstvu za infrastrukturo. Nazadnje so na primer objavili fotografijo podpisa dogovora o sodelovanju pri projektu »Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri«. Zbirka podobno zanimivih objav je obsežna, med bolj razburljive pa sodi tista, da je Slovenija v indeksu energetske trileme Svetovnega energetskega sveta lani napredovala za dve mesti. Zdaj smo deseti, ministrstvo za infrastrukturo pa ima na instagramu okoli 140 sledilcev.