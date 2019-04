Boris Dežulović: Sodni dan v čudežni deželi

Je to mogoče? Hrvati in Slovenci v nečem složni!« Tako se je glasil senzacionalen naslov v Jutarnjem listu. Seveda sem hitel brat. To, da so Hrvati in Slovenci v nečem složni, je senzacionalno tudi sicer, kaj šele sredi velikanske hrvaško-slovenske vohunske afere.