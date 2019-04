Li Keqiang je od torka zvečer kot prvi kitajski premier na uradnem obisku na Hrvaškem, danes in jutri pa se bo v Dubrovniku udeležil srečanja 16+1, Kitajske in šestnajstih srednje- in vzhodnoevropskih držav, na katerem hrvaški gostitelji pričakujejo večino predsednikov vlad držav udeleženk. Med njimi bo tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki se bo z Lijem ob robu vrha sestal danes.

Na Kitajskem si prizadevajo, da bo pobuda 16+1 del globalne platforme nove svilne poti oziroma pobude o cesti in pasu, kot ji uradno pravijo. Z njo želijo predvsem gospodarsko in infrastrukturno povezati Kitajsko z Evropo, Afriko in drugimi deli Azije. Peking si tako želi, da bi šestnajsterica tudi v Dubrovniku izpostavila projekte, ki jih lahko uresniči ob novi svilni poti.

Hrvaška odprla vrata Huaweiju Hrvaška je tako včeraj med uradnim obiskom premierja Lija v Zagrebu ponudila potencialnim kitajskim investitorjem koncesije, če bodo vložili denar v gradnjo nižinske železniške povezave med reškim pristaniščem in madžarsko mejo. Pričakujejo tudi kitajska vlaganja v novi terminal reškega pristanišča. Lijev obisk so izkoristili tudi za podpis desetih memorandumov o sodelovanju, med drugim med hrvaškim državnim železniškim podjetjem (HŽ) ter družbo China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki hiti z gradnjo mostu na polotok Pelješac. Pozornost mednarodne javnosti pa bo vsekakor pridobil podpis memoranduma o spodbujanju sodelovanja na digitalnem področju, ki sta ga v Zagrebu podpisala urad hrvaške vlade za razvoj digitalne družbe in kitajski tehnološki velikan Huawei, ki mu ZDA očitajo vohunske namere. Pričakovati je, da bosta EU in zveza Nato vsekakor pozorni na razvoj sodelovanja med svojo članico in kitajskim velikanom pri razvoju mobilnega omrežja 5G in pri morebitni nevarnosti uhajanja podatkov Kitajski ali tretji strani.

Dubrovniške smernice V Dubrovniku, kjer so sprožili tudi ustrezno varnostno operacijo in angažirali približno 900 policistov, se bo vrh 16+1 danes začel s svečano večerjo, jutri pa se bodo visoki predstavniki držav udeležili osrednjega dogodka vrha, plenarne seje pobude v hotelu Palace. Načrtujejo sprejetje dubrovniških smernic, ki bodo predstavljale program delovanja pobude za obdobje do naslednjega srečanja. O možnostih za investicije in gospodarsko sodelovanje se bodo pogovarjali na in ob robu poslovnega foruma 16+1. Približno tretjina izmed skoraj 1000 napovedanih udeležencev prihaja iz Kitajske. Potrjena je udeležba tudi devetih slovenskih podjetij, med katerimi je Luka Koper.