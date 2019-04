Kot so poudarili, je predsednik vlade zaskrbljen zaradi razkritja poskusov vplivanja hrvaških predstavnikov na poročanje POP TV o delovanju hrvaške obveščevalne službe. Dodali so, da gre za resne navedbe, ki terjajo ustrezna pojasnila.

Izpostavili so še, da so vsakršni pritiski na medije nedopustni in v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije. »Če so taki pritiski dirigirani celo s strani tuje vlade, pa to kaže na velik demokratični deficit in odmik od temeljnih evropskih vrednot, tudi od vladavine prava,« so poudarili v kabinetu premierja in dodali, da gre za obsojanja vredno ravnanje brez primere.

24ur.com je v ponedeljek poročal, da je hrvaška vlada skušala preko posrednika vplivati na POP TV, da ne bi prišlo do razkritja, kdo naj bi stal za prisluhi v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško. Prav tako naj bi Hrvaška s prisluškovanjem nadzirala tuje novinarje, navajajo. Spletni portal je prejšnji teden objavil, da je za prisluhe slovenski agentki in arbitru odgovorna hrvaška obveščevalna služba SOA.

Na portalu so tudi objavili posnetek pogovora, na katerem je po navedbah novinarja POP TV Jureta Tepine vodilni predstavnik avstrijske Styrije na Hrvaškem, 51-letni Ivan Tolj, ki naj bi bil »alfa in omega časnika Večernji list in spletnega portala 24sata.hr«. Tolj naj bi omenjenega neimenovanega direktorja tuje multinacionalke klical v imenu hrvaške vlade, kar je dal sogovorniku tudi jasno vedeti.