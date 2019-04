Ni izključeno, da je bil predstavnik medijske hiše Styria malomaren ter je napačno dojel svojo vlogo, precenil pooblastila in moč, a to ni relevantno za globlje dojemanje celotnega primera, analizira komentator hrvaškega Jutarnjega lista.

Meni, da se je treba vprašati, v čigavo korist gre afera in zakaj je izbruhnila prav zdaj. Meni, da je slovenska politična scena po relativno dolgem obdobju hibernacije v preteklih tednih postala bolj dinamična.

Pojasnjuje, da so vlado zapustili štirje ministri, v vladni koaliciji ni bilo dogovora o skupnem nastopu na evropskih volitvah, predsednik opozicijske SDS Janez Janša pa je napadel najšibkejši člen vladne koalicije, zunanjega ministra Mira Cerarja. Kot dodaja, ima Cerar majhno podporo v javnosti in vprašanje je, ali bo njegova stranka preživela prihodnje volitve.

Večernji list: Od afere bi lahko imel korist Marjan Šarec

»Ko so za prisluškovanje obtoževali Američane ali Nemce, to ni bil problem. Da bi to uspelo Hrvatom, pa bi bila huda klofuta za bivšega premierja,« izpostavlja komentator. Dodaja, da bi od afere korist lahko imel premier Marjan Šarec, ki se pred evropskimi volitvami lahko predstavlja kot odločen branilec domače varnosti.

Jutarnji list v ločenem prispevku piše še, da Slovenijo moti domnevni poskus Hrvaške, da bi preprečila objavo prispevka o hrvaški varnostno-obveščevalni službi (SOA), ni pa se odzvala, ko je madžarska veleposlanica v Sloveniji Edit Szilagyne Batorfi poslala diplomatsko noto zaradi naslovnice Mladine, ki naj bi žalila madžarskega premierja Viktorja Orbana, ter prosila za pomoč, da se takšni primeri ne bi več ponavljali.

Večernji list meni, da vlečenje iz naftalina afere iz poletja 2015, po kateri se je Hrvaška umaknila iz arbitražnega sporazuma o reševanju spora o meji, slabša diplomatske odnose med Hrvaško in Slovenijo. Ocenjuje tudi, da je treba afero postaviti v kontekst evropskih volitev, ker premier Šarec in obrambni minister Karl Erjavec, ki je bil »inkriminiran v aferi leta 2015«, poskušata okrepiti svoj položaj v javnosti.

Opozarja, da je afera v Sloveniji prišla na dan, potem ko je propadla tista z domnevno vpletenostjo hrvaških obveščevalcev v rekrutiranje in oboroževanje salafistov v Bosni in Hercegovini. V obeh primerih so Hrvaško imeli za agresorsko stran, dodaja zagrebški časnik.