Špijonski zgodbi mehanika Davorja in mehanika Damirja

V objavi informacije, da je slovenskima arbitražnima uslužbencema leta 2015 prisluškovala hrvaška obveščevalna služba, je nespodobno veliko sprenevedanja. Prvič je to lahko vznemirljiva novica le za nekoga, ki živi na Marsu, vsi drugi, ki jim je kaj mar za medsosedski spor, so to vedeli že leta.