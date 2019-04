Anonimna anketa med igralci NBA: Michael Jordan najboljši vseh časov

Velika večina košarkarjev v severnoameriški košarkarski ligi NBA ne dvomi o tem, kdo je najboljši košarkarski igralec vseh časov (G.O.A.T.). Sodelujoči v anonimni anketi, ki jo je izvedel in objavil športni spletni portal The Athletic, so za najboljšega izbrali Micheala Jordana, ki mu je lahkotnost pod obročema prinesla vzdevek Air Jordan.