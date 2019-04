Miha Debevc, solastnik podjetja Sixt Slovenija: V nekaj letih želimo pod vrh lige ABA

Morda je komu danes celo malce nerodno, ko se spomni, s kakšno nejevero in pomisleki je pred tremi leti pospremil združitev domžalske Lastovke in koprskega Koša v nov klub z imenom Sixt Primorska. Ni jih bilo namreč malo, ki so takrat v ozadju videli pečat nekdanjega župana Borisa Popoviča, po katerem so šle vse tovrstne ideje v pristaniškem mestu. Ampak kmalu je postalo jasno, da zgodba nima politično-nogometnih primesi, da je zastavljena na drugačnih temeljih. Klub se je poskusil vključiti v lokalno okolje tudi z akcijami zunaj igrišča, odločilni preboj v zavest ljubiteljev košarke na Primorskem pa je naredil z lansko premierno zmago v pokalnem tekmovanju. Od tam je šla pot navzgor, naredila sicer manjši postanek s porazom v lanskem finalu 2. jadranske košarkarske lige, z letošnjim popravnim izpitom pa je Sixt Primorska vpisala Koper na zemljevid elitne regionalne košarkarske lige. Da to ni njihova zadnja postaja, potrjujejo tudi solastnika podjetja Sixt Slovenija, Gregor Vuga in Miha Debevc ter direktor Klamen Pur, ki so dovolj »nori na košarko«, da bodo idejo nadgradili. Če so z nekajkrat nižjim proračunom od Olimpije z lahko premagovali nekdanji ponos slovenske košarke in pokorili tekmece v 2. jadranski ligi, bodo z dobrim milijonom poskusili potipati proti vrhu elitne regionalne lige. Ključni možje poslovnega dela koprske košarkarske zgodbe sicer ostajajo v ozadju, ne pojavljajo se v medijih, želijo, da govorijo trener, igralci in navijači. Slavje v Skopju je bilo nazadnje razlog in tudi povod, da nam je sicer redkobesedni večinski lastnik podjetja Sixt Slovenija Miha Debevc namenil nekaj besed.