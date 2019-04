Goran Dragić je iz igre metal 4-12, ob tem pa je zbral šest podaj in pet skokov.

Miami, ki ima do konca rednega še dve tekmi, je zdrsnil na deseto mesto na vzhodu, in ima le še teoretične možnosti za končnico. Naslednjo tekmo bo gostil Philadelphio, nato pa gostoval v Brooklynu.

Tekma je bila sicer precej izenačena, podaljšek pa je s prostima metoma izsilil zvezdnik Toronta Kawhi Leonard, ko je zadel za 103:103. V podaljšku pa je bilo kanadsko moštvo, drugo v vzhodni konferenci, boljše in natančnejše.

Pri zmagovalcih je Leonard tekmo končal z 22 točkami, po 23 pa sta jih dala Norman Powell in Pascal Siakam, ki je ob tem imel še 10 skokov. Z 21 točkami pa je pri Torontu dobršen del k zmagi prispeval tudi Danny Green.

Pri Miamiju je Dwyane Wade prispeval 21 točk, James Johnson 18, Dion Waiters pa 17.

Tudi Dallas ima do konca le še dve tekmi - Phoenix doma in San Antonio v gosteh - in prav mogoče je, da je Luka Dončić že zaključil sezono.

Trey Burke je dosegel 24 točk, Salah Mejri je z 19 točkami postavil osebni rekord v ligi NBA, Dorian Finney-Smith pa je imel dvojnega dvojčka - 16 točk, 12 skokov.