Derbi začelja lige za prvaka je pripadel gostujočemu kolektivu iz Rogaške Slatine, ki je še drugič v drugem delu premagal Domžale ter odnesel dve točki domov.

Košarkarji Helios Sunsov so v prejšnjem krogu dosegli prvo zmago v drugem delu tekmovanja. Pred domačimi gledalci so bili boljši od Hopsov, prikazali pa so tudi eno izmed najboljših predstav letošnje sezone.

Tokrat te forme, ki jih je krasila proti Hopsom, niso prenesli v domačo dvorano. Vsaj v prvem polčasu jim žoga enostavno ni šla v koš. Rogaška je razliko ustvarila že po prvih dveh četrtinah in domačih ni pustila blizu. Ob polčasu je bil izid 46:34 dovolj zgovoren, kdo je v prvem delu prikazal največ igre na domžalskem parketu.

Domači so imeli tudi zelo slab met za tri. V trinajstih poskusih izza črte so zadeli le eno trojko. Tudi po premoru domači niso naravnali strelskih naprav in so bili še naprej neuspešni v metih za tri, na koncu so uspešno spravili skozi obroč le štiri trojke (4:23). Zato pa so bili uspešnejši v raketi.

Na začetku zadnje četrtine so znižali na 61:64, zadišalo je po preobratu, ki pa ga ni bilo. Dobre štiri minute pred koncem so prišli do vodstva s 71:69, kar je pomenilo napeto končnico, v kateri so bili boljši člani Rogaške in tekmo dobili za razliko enega koša (82:80).

Kot je bilo pričakovano, sta bila v vrstah Rogaške v ospredju po strelskem učinku Mirza Sarajlija z 21 točkami in Rashun Jarrel Davis z 20 točkami. Pri Heliosu pa sta Blaž Mahkovic in Miroslav Pašajlić tekmo končala vsak s po 20 točkami.

Slatinčani bodo 10. aprila gostili Polzeljane, Domžalčani pa bodo v sedmem krogu lige za prvaka igrali v gosteh pri Novomeščanih.