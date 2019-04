Na NIJZ so marca zaznali 11 izbruhov noroviroz, in sicer v osnovni šoli, srednji šoli, varstveno-delovnem centru, centru za izobraževanje, centru za izobraževanje in rehabilitacijo, bolnišnici, treh delovnih organizacijah in dveh gostinskih obratih. V teh izbruhih je skupaj zbolelo okrog 270 ljudi, nihče ni bil hospitaliziran, nihče ni umrl, so za STA pojasnili na NIJZ in dodali, da vsi podatki še niso dokončni in jih še zbirajo.

Norovis je minili teden izbruhnil tudi v farmacevtskem podjetju Lek, kjer ocenjujejo, da je zbolelo okrog 200 zaposlenih. Ob tem so v Leku poudarili, da niso vse odsotnosti potrjene z rezultati analize vzorcev blata.

Na NIJZ pa so potrdili, da so skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi večje odsotnosti zaposlenih opravil epidemiološko poizvedovanje v Lekovih obratih v Ljubljani in Mengšu. Norovirus so potrdili pri 20 zaposlenih v Ljubljani in 30 v Mengšu.

V Leku zaposlenim predlagali delo od doma Zaradi večjega števila obolelih so v Leku zaposlene obvestili o dogajanju ter sodelavcem predlagali delo od doma, kar je v petek veliko zaposlenih tudi upoštevalo, so še pojasnili. Noroviroza je zelo nalezljiva črevesna bolezen, ki jo povzročajo norovirusi. Laično bolezen imenujemo tudi trebušna gripa, čeprav bolezen ni posledica okužbe z virusi gripe. Norovirusi so zelo kužni in se med ljudmi zlahka širijo. Virusi se izločajo z blatom okuženih ljudi in se prenašajo z rokami, živili, vodo, preko onesnaženih površin in kapljično pri bruhanju, kakor tudi z direktnim stikom, je zapisano na spletni strani NIJZ. Inkubacijska doba je običajno 24 do 48 ur. Začetek bolezni je lahko nenaden ali pa se razvije postopno. Večina obolelih navaja slabost, bruhanje, drisko in trebušne krče, nekateri bolniki imajo tudi vročino, glavobol in bolečine v mišicah. Pri sicer zdravih osebah težave večinoma izzvenijo v do treh dneh. Okužba lahko poteka z resnimi simptomi pri manjših otrocih, starejših in hospitaliziranih osebah. Zdravniško oskrbo potrebuje deset odstotkov zbolelih, nekateri celo hospitalizacijo. Zdravljenje pa je simptomatsko.