Kot so spomnili v Leku, so lani v Mengšu začeli proizvajati tri zdravilne učinkovine za inovativna zdravila, ki bodo na trg prišla v prihodnjih letih. Na drugih Lekovih lokacijah pa so lani začeli izvajati končne faze proizvodnje nekaterih inovativnih zdravil.

V Mengšu so sodelovali pri razvoju treh novih Sandozovih podobnih bioloških zdravil, ki so prišla na trg v lanskem letu, sodelujejo pa tudi v različnih fazah razvoja inovativnih bioloških zdravil. Na lokaciji sicer, kot so spomnili, gradijo nov objekt za proizvodnjo bioloških učinkovin, ki bo še okrepil vlogo te lokacije kot ključnega Novartisovega centra za biotehnologijo. Vrednost naložbe je ocenjena na 38 milijonov evrov.

Od leta 2003 je Novartis v Sloveniji sicer vložil za več kot 2,3 milijarde evrov - več kot polovica je bila namenjena razvoju, drugo pa posodabljanju in razširitvi proizvodnih kapacitet.

Medtem pa je Lek na lokaciji v Prevaljah že lani začel proizvajati tudi novo obliko pediatričnih disperzibilnih tablet Amoksiklav, ki je bolniku bolj prijazna. Lek, ki je imel konec lanskega leta 4085 redno zaposlenih, je ob tem nadaljeval optimizacijo in prilagoditve proizvodne mreže po Sloveniji, s čimer uresničuje Novartisovo strategijo osredotočanja na bolnikom prilagojena in personalizirana zdravila v manjših količinah ter zdravila z visoko dodano vrednostjo, podobna biološka zdravila in digitalne terapije.

»Lek je v letu 2018 z rastjo tržnega deleža, ki znaša 30,1 odstotka, utrdil položaj drugega največjega ponudnika generičnih zdravil v Sloveniji in v segmentu zdravil brez recepta okrepil vlogo tržnega vodje,« so še dodali v družbi.