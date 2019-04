Nekaterim svet že ob rojstvu leži pod nogami, drugi se morajo boriti za vsako priložnost. Med slednje spada danes priznani newyorški glasbenik in kantavtor Michael Weiskopf, ki bo v prihajajočih dneh trikrat nastopil v Ljubljani in Mariboru. »Mnogi nikoli ne dobijo priložnosti doseči svojih sanj, naj bo zaradi nesrečnih naključij ali napačnih odločitev. Pri meni je bilo malo obojega,« se časov odraščanja spominja v avtobiografiji Sharp Turns, ki je izšla leta 2016. Weiskopfova mladost nikakor ni kazala na uspeh, saj je po zgodnji smrti staršev večino dni preživel na ulicah newyorškega Brooklyna. »Pri šestih letih sem s harmoniko vstopil v svet glasbe, ki me je takoj začarala. Če bi bilo po moje, je ne bi nikoli odložil,« se spominja danes. Ljubezen do glasbe, pisanje pesmi in kitaro, torej svoje sanje, je moral za več desetletij postaviti na stran, saj je služil denar in skrbel za družino. »Ironično je, da sem danes zaradi vseh teh izkušenj veliko boljši pisec besedil, kot bi bil brez njih,« se zasmeji.

Težko otroštvo kot vir navdiha

Težke okoliščine, v katerih je odraščal, mu niso stale na poti do uspeha. Zgradil je medijski imperij, v katerem je deloval kot založnik in urednik. V primerjavi z življenjem na ulici se mu je zdel svet sestankov, posla in velikih pisarn mala malica. Vse od začetka je sledil cilju – zaslužiti dovolj denarja, da bi se lahko posvetil glasbi. To je želel ustvarjati brez kakršnih koli omejitev, svobodno, stran od revščine, ki je prežemala njegovo mladost. In res – prišel je čas za ključni korak. »V kritičnih trenutkih sem sprejel prave odločitve, ki so spremenile moje življenje. Če bi se odločil drugače, bi bil še danes na napačni poti,« se spominja. S kitare je obrisal prah, ki se je na njej nabiral več desetletij, ter se povsem prepustil strasti do glasbe. »Življenjske izkušnje in radovednost vplivajo na ustvarjanje, ob njihovem pomanjkanju pa ga omejujejo. Plitvi ljudje povečini pišejo plitva, prazna besedila, ali pa vsaj enodimenzionalna. Sam imam res ogromno materiala, iz katerega črpam navdih,« opiše, kako mu je težke življenjske okoliščine uspelo obrniti sebi v prid.

Na njegovo ustvarjanje je najbolj vplivala glasba 60. let prejšnjega stoletja, ki jo je poslušal med odraščanjem. To so bili turbulentni časi vietnamske vojne in protivojnih protestov, vzpona in smrti JFK, boja za človekove pravice Martina Luthra Kinga mlajšega, hipijev, a tudi razcveta drugačne glasbe. Jerry Lee Lewis, Chuck Berry in Little Richard so vrhove seznamov najbolj poslušanih pesmi prepustili glasbenikom pod okriljem založbe Motown (The Temptations, The Supremes, The Jackson 5) in preporodu ameriške folk glasbe, ki je med zvezde izstrelila Joan Baez, Jacka Elliota in Boba Dylana. »Ta glasba je moj svet obrnila na glavo,« pravi in se pošali, da bi, če bi se rodil kakšnih deset let prej, najverjetneje postal vodovodar ali električar. V nekaj stavkih sicer težko opiše glasbo, ki jo ustvarja. Še najbolj mu je všeč izraz »americana«, ki pušča avtorju svobodo izbire glasbenega sloga, ki ustreza določenemu vzdušju lirične vsebine. »Nisem pa čisto prepričan, ali za mojo glasbo stoji kakšna filozofija. Trudim se biti iskren, pisati resnico, se učiti in premikati meje lastne ustvarjalnosti,« dodaja.