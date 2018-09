Janis Joplin je bila s svojim bendom osem tednov prva na ameriški lestvici, Simon in Garfunkel sta bila devet tednov prva z muziko iz filma Diplomiranec, pa še sedem tednom z albumom Bookends. Zraven so bili na vrhu ameriške lestvice še The Cream in The Doors. Leto se je začelo s prvim mestom Beatlesov z Magical Mystery Tour iz leta 1967 (8 tednov) in končalo z njihovim Belim albumom (6 tednov). Zelo podobno je bilo v Angliji, kjer so ob omenjenih poslušali tudi Nobelovega nagrajenca Boba Dylana in njegov album John Wesley Harding (13 tednov na prvem mestu). Lahka orkestrska glasba se je počasi poslavljala, na lestvicah pa so bili vseeno na prvih mestih tudi Blooming Hits Paula Mauriata in njegovega orkestra, The Beat of the Brass Herba Alperta in njegovega Tijuana Brass ter glasba iz filma Moje pesmi, moje sanje. Pomagali smo si z lestvicami Billboarda, s top 500 vseh časov Rolling Stona, pa še specialista Marcela Štefančiča mlajšega in Dragana Buliča smo poklicali.

Simon & Garfunkel, Bookends Po uvrstitvah na lestvicah sta bila nesporna zmagovalca leta Paul Simon (1941) in Art Garfunkel (1941). Pop folk duet, ki je s preprostimi baladami, s sijajnimi melodijami in s premišljenimi, tudi političnimi sporočili jadral na valovih najprej beatniškega in potem hipijevskega gibanja. Nastopala sta od leta 1956 do leta 1970, potem pa še nekajkrat na stara leta. Po pravici napisano, njun četrti album Bookends ne velja za njunega najboljšega, kljub temu pa je prelomen, tudi zato, ker so na njem velike uspešnice: America, A Hazy Shade of Winter in seveda največja Mrs. Robinson, pa tudi zato, ker se je izvrstno prodajal, samo v ZDA so prodali 2 milijona izvodov. Kritiki so zato ocenili, da je Bookends postavil Simona in Garfunkla ob Beatlese, Dylana in Rolling Stonese. Kar sedem tednov je bil album prvi na ameriški lestvici in tudi na angleški lestvici albumov in kot da to ne bi bilo dovolj, so že januarja izdali tudi (njuno) glasbo iz filma Diplomiranec, med katero sta bili tudi mega uspešnici Mrs. Robinson in The Sound of Silence. Glasba iz filma je bila kar devet tednov na prvem mestu v ZDA, manj uspeha je bilo v Angliji in v Evropi.

Big Brother & Holding Company, Cheap Thrills Janis Joplin (1943–1970), največja bela pevka jazza, bluesa in soula, je s svojim prvim bendom Big Brother & Holding Company izdala dva studijska albuma. Cheap Thrills je drugi album, na katerem so tri velike uspešnice: Gershwinova Summertime, Piece of My Heart in Ball and Chain. Album ni dobil bog ve kako dobrih kritik, kljub temu pa je bil osem tednov na prvem mestu ameriške lestvice. V Evropi niso bili tako uspešni, v ZDA pa so prodali več kot 2 milijona plošč, pa še več kot pol milijona male plošče Piece of My Heart.

The Beatles, The Beatles (White album) Osem tednov na angleški in šest tednov na ameriški lestvici so bili prvi Beatlesi s svojim kontroverznim, eksperimentalnim, pa tudi poslušljivim Belim albumom. Dvojna plošča vsebuje več kot uro in pol glasbe in ima po eni strani praktično neposlušljive skladbe (Revolution 9), po drugi strani pa komercialne rokenrol popevke (Back in the U.S.S.R). Množični morilec Charles Manson je skladbo Helter Skelter razumel kot šifrirano pobudo za svoje morije. Po nekaterih podatkih gre za dvanajsti najbolje prodajan album vseh časov, prodali so 19 milijonov izvodov.

Cream, Wheels of Fire Angleški trio Cream (Ginger Baker, Eric Clapton, Jack Bruce) se je z dvojno ploščo Wheels of Fire štiri tedne držal na prvem mestu ameriške lestvice. Po Evropi in na Otoku ni imel takšnega uspeha. Dvojna plošča, na kateri je 82 minut psihedeličnega, a tehnično dovršenega rocka, vsebuje mega uspešnico White Room, pa tudi skladbi Spoonful in Toad, ki sta daljši od 16 minut. Kljub temu velja podatek, da gre za prvo dvojno ploščo v zgodovini, ki je bila tako v ZDA kot na Otoku prodana v platinasti nakladi. Torej v milijon oziroma v 300.000 izvodih.

The Jimi Hendrix Experience, Electric Ladyland Najslavnejši kitarist vseh časov (1942–1970) je novembra za 14 dni zavzel ameriško lestvico albumov s svojo dvojno ploščo Electric Ladyland. Na plošči je serija uspešnic, izstopajo singli All Along the Watchtower, Crosstown Traffic in Voodoo Child. Po dvojnem albumu Creamov je tudi Electric Ladyland dvojna plošča, ki je postala platinasta, in to dvakrat, v ZDA so prodali več kot 2 milijona izvodov. Na Otoku, kjer se je prebila do šestega mesta, so jo prodajali slabše, kakih 100.000, veliko bolje je šlo Hendrixu s prodajo po celinski Evropi.

Bob Dylan, John Wesley Harding Osmi album Roberta Allena Zimmermana (1941) je bil izdan konec decembra leta 1967, na lestvice pa je prišel leta 1968. Kot smo že omenili, je bil na prvem mestu angleške lestvice dolgih 13 tednov, v ZDA pa je prišel najvišje do drugega mesta, a se Dylan gotovo ni pritoževal, saj je album z ducatom skladb postal platinast. Iz plošče, ki je kritiki ne štejejo med njegove najboljše, sta izšli dve mali plošči z enakovrednima skladbama Drifter's Escape/John Wesley Harding ter All Along the Watchtower/I'll Be Your Baby Tonight.

Otis Redding, The Dock of the Bay Soul pevec iz Georgie (1941–1967) je svojo najuspešnejšo veliko ploščo dobil eno leto po tragični smrti v letalski nesreči. Gre za Reddingovo sedmo ploščo, prvo v dolgi seriji posthumnih. Na Billboardovi lestvici je album osvojil največ četrto mesto, v Angliji se je prebil celo do prvega. Tri skladbe z albuma so izdali tudi na mali plošči, največ uspeha je imela seveda večno zelena (Sittin' On) The Dock of the Bay, ki je dosegla prvo mesto, na skupni lestvici leta 1968 pa je postala četrta najbolj poslušana skladba leta.

Johnny Cash, At Folsom Prison Na ameriški kantri lestvici je bila leta 1968 štiri tedne na prvem mestu izredno vplivna plošča Johnnyja Casha (1932–2003), posneta v zloglasni kalifornijski kaznilnici Folsom. Koncert je Johnny Cash načrtoval nekaj let, praktično od petdesetih, ko je posnel skladbo Folsom Prison Blues. Dne 13. januarja 1968 je dvakrat nastopil pred zaporniki in pazniki, s prvega koncerta je na plošči 15 skladb, z drugega pa dve. Jasno, največja uspešnica s plošče je Folsom Prison Blues. Album je na angleški lestvici prišel do sedmega mesta.

Van Morrison, Astral Weeks Konceptualna druga plošča severnoirskega kantavtorja Vana Morrisona (1945) ni imela niti približno takšnega komercialnega uspeha kot drugi albumi z današnje lestvice, a dejstvo je, da velja za eno najbolj vplivnih del popularne kulture. Morrison svojo simbolistično poezijo podlaga z jazz glasbo, z elementi folka, bluesa in celo klasike. V ZDA so album prodali v zlati nakladi, v Angliji pa se je uvrstil na 55. mesto. Zanimivo, Van Morrison največje komercialne uspehe dosega v zadnjih letih.