To, da sta Tomaž Pengov in Aco Razbornik prvo neodvisno ploščo v Jugoslaviji posnela na stranišču v Pengovovem stanovanju, velja za kulten podatek slovenske diskografije. Vendar.

»Improvizirali so vsi. Založba Atlantic je sprva snemala v svoji pisarni, ki so jo čez noč spreminjali v studio. Razvpita je zgodba o tem, kako so dobili odmev. Pisarna je bila v višjem nadstropju visoke stavbe, da so dobili različne vrste odmevov oziroma prostorov, mikrofone pa so postavili po nadstropjih. Vsako nadstropje je dalo drug zvok,« pripoveduje