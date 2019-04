Edini novinec, ki mu je uspel tak oziroma še boljši statistični izkupiček v kategorijah točk, skokov in podaj v zgodovini lige NBA, je bil veliki Oscar Robertson v sezoni 1960/61. Dončićeva statistika sicer znaša 21,2 točke, 7,7 skoka in 5,9 asistence. Robertson je v krstni sezoni imel povprečje 30,5 točke, 10,1 skoka in 9,7 asistence na tekmo. Po tekmi z Minnesoto so pri Dallasu pred twitterja sporočili, da si je Dončić za sezono zagotovil vsaj povprečje 20 točk, sedem skokov in pet asistenc, ki ga na še preostalih tekmah ne more poslabšati.

Ekipa Dallas Mavericks ostala brez končnice. Dončić je na zadnji tekmi proti Minnesoti vpisal svoj že 23. dvojni dvojček v ligi NBA, ko je 27 točkam dodal 12 skokov, ob tem pa imel še šest asistenc. Od tega ima Dončić kar sedem trojnih dvojčkov. Michael Jordan je v svoji sezoni novinca 1984/85 dosegel več točk kot Dončić (28,2), enako povprečje asistenc (5,9), a manj skokov (6,5). Magic Johnson je imel denimo v svoji krstni sezoni 1979/80 povprečje 18 točk, 7,7 skoka in 7,3 asistence. Wilt Chamberlain pa je v svoji premierni sezoni 1959/60 kot novinec mejnike premikal s povprečjem 37,6 točke in 27 skokov na tekmo, ob tem pa je imel še 2,3 podaje. Luka Dončić, statistika