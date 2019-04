Omenjeni košarkarji so denarno kazen prejeli zaradi neprimernega obnašanja na in po tekmi z Minnesoto, ki so jo konec minulega tedna bojevniki izgubili s 107:117.

Najvišjo denarno kazen v višini 35.000 dolarjev bo plačal Green, ki je prek družbenih omrežij žalil sodnika Marata Koguta. Curry bo plačal 25.000 dolarjev zaradi neprimerne kretnje z roko, Durant pa 15.000 dolarjev zaradi kritičnih besed na račun sodnikov po tekmi z volkovi.