Košarkarji v ligi NBA vsako sezono odigrajo 82 tekem rednega dela, najboljši pa se nato med seboj pomerijo še v končnici. Ob tako napornem tekmovalnem ritmu ne čudi, da so igralci le stežka vseskozi osredotočeni zgolj na košarko. Nedolgo nazaj se je zvezdnik Oklahome City Russell Westbrooke na tekmi zapletel v besedni obračun z enim od navijačev v Salt Lake Cityju in mu očital, da ga je rasistično zmerjal. Navijač je bil kaznovan z dosmrtno prepovedjo obiskovanja tekem v ligi.

A kot piše Guardian, košarkarji žaljivkam in kritikam niso izpostavljeni le na parketu, temveč tudi na družbenih omrežjih. Za najbolj zloglasen primer v zadnjem obdobju je poskrbel Kevin Durant, ki so ga ujeli pri uporabi več različnih računov na twitterju, s pomočjo katerih se je branil pred zlobnimi jeziki na medmrežju.

Lahko denar res kupi srečo?

Omenjena dogodka in še številni drugi postavljajo vprašanje, ali so košarkarji v ligi NBA slavi in denarju navkljub v resnici srečni? O njihovem duševnem zdravju so se mediji obširno razpisali lani, ko sta tako Kevin Love (Cleveland Cavaliers) kot DeMar Derozen (San Antonio Spurs) v javnosti odkrito spregovorila o svojem boju s tesnobo in depresijo, omenjeni problem pa je na zadnji MIT Sloan Sports Analytics konferenci izpostavil tudi komisar lige NBA Adam Silver. Med drugim je dejal, da je mnogo igralcev, ki jih sreča »resnično nesrečnih« in da so »neverjetno osamljeni«. Pričakovano je njegova izjava naletela na nasprotovanje. Med najbolj glasnimi kritiki je bil legendarni Charles Barkley, ki je trdil, da košarkarji nimajo tehtnih razlogov, da so nesrečni, saj služijo na milijone dolarjev in spijo v najbolj prestižnih hotelih.

A športni psiholog Michael Gervais se s 56-letnikom ne strinja. Že res, da se sreča posameznika povečuje z rastjo njegovega dohodka, a raziskave so pokazale, da vrh doseže pri približno 75.000 dolarjih zaslužka na leto, nato pa začne stagnirati. »To je popoln mit in velika zmota,« o povezavi med srečo in premoženjem pravi Grant. »Ljudje, ki zaslužijo več kot 75.000 dolarjev na leto, niso še bolj srečni. »Zunanje dobrine ne narekujejo notranjega počutja.«