Čeprav so evroligaši v minulih mesecih skupno odigrali kar 232 tekem, še vedno niso znani vsi udeleženci končnice. Za tri še prosta mesta med osem najboljših bo tako odločal zadnji krog rednega dela. V igri je še vedno šest moštev, med drugim tudi Panathinaikos, ki bi si končnico lahko zagotovil že v prejšnjem krogu, a mu je načrte s trojko v zadnji sekundi pokvaril Realov Rudy Fernandez. Tako kot Baskonia si lahko Grki napredovanje zagotovijo z zmago, medtem ko za Žalgiris, Milano, Maccabi in Olympiacos tudi to ne utegne zadostovati.

Evroliga, 30. krog, ob 19. uri: CSKA – Baskonia, ob 19.30: A. Efes – Milano, ob 20. uri: Panathinaikos – Budućnost, ob 21. uri: Real Madrid – Žalgiris, jutri on 19.45: Fenerbahče – Maccabi, ob 20. uri: Bayern – G. Canaria, ob 20.30: Olympiacos – Darušafaka, ob 21. uri: Barcelona – Himki.