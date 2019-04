V boju za osmo mesto na vzhodu je tekmec Miamija Orlando Magic zmagal doma proti New York Knicks s 114:100. Orlando, ki je skočil na osmo mesto, ki še pelje v končnico, ima eno zmago več od Miamija, ki ima na trenutno devetem mestu na svojem računu 38 zmag in 40 porazov.

Do konca rednega dela sezone ima Miami še tri tekme, Orlando pa dve.

Dallas je prav na koncu zapravil še eno priložnost za zmago. Novinec Jalen Brunson je ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke. Lahko bi metal tudi Dončić, vendar je nesebično podal do Brunsona. »Zame sploh ni bilo dvoma. Verjamem vanj, tako kot celotna ekipa, zato sem mu tudi podal. Bil je dober met. Včasih gre notri, včasih ne,« je po koncu tekme novinarske dileme potešil Dončić .

Dončić, ki je izpustil zadnji dve tekmi zaradi bolečin v desnem stegnu, je bil najboljši posameznik Dallasa s 27 točkami, 12 skoki in šestimi podajami, a je zgrešil mogoče odločilno trojko (106:106) dobro minuto pred koncem obračuna.

Negativen rekord Popovicha

Za negativen rekord je poskrbel sloviti trener ekipe San Antonio Spurs Gregg Popovich, ki je bil zaradi ugovarjanja in pritoževanja nad sodniško odločitvijo izključen že v 63. sekundi tekme v Denverju, ki je slavil s 113:85. Po podatkih agencije Elias Sports Bureau je bil zadnji trener, ki je bil izključen v uvodnih dveh minutah tekme, trener Washingtona Flip Saunders, in sicer je moral 2. januarja 2012 zapustiti parket v Bostonu po minuti in 46 sekundah.

V vrstah Denverja se je izkazal Nikola Jokić z 20 točkami, 11 skoki in devetimi podajami. Denver je na drugem mestu v razvrstitvi zahodne konference, San Antonio pa na osmem. Na Zahodu so sicer že znani vsi potniki za končnico.

Do zmag za utrjevanje svojih izhodišč v končnici so prišli tudi košarkarji Houstona in Portlanda.

Houston je na tekmi, ki je bila najverjetneje že generalka za obračune prvega kroga končnice, visoko premagal šesto ekipo Zahoda Los Angeles Clippers s 135:103, na krilih zvezdnikov Jamesa Hardena in Chrisa Paula, ki sta poskrbela za 60 točk svojega moštva.