»Želeli smo, da se odbor za obrambo na terenu seznani, kako vadišče izgleda v naravi in kje so tu šibke točke predvsem z okoljskega vidika,« je v izjavi po zaključenem ogledu z zraka in vožnji s terenskimi vozili dejal Erjavec. Ob tem je poudaril, da želi SV ustrezno zaščititi vodne vire na območju vadišča Poček.

Erjavec je člane parlamentarnega odbora seznanil tudi z aktivnostmi, povezanimi z Občino Postojna. Ministrstvo za obrambo je v ta namen ustanovilo posebno delovno komisijo, ki jo vodi Boštjan Šefic in bo poskušala z dialogom priti do nekega novega dogovora s postojnsko občino. Slednja je lani po razpravi v občinskem svetu prekinila pogodbo z obrambnim ministrstvom, po kateri ji je pripadala določena odškodnina zaradi uporabe vadišča.

Odnosi med obrambnim ministrstvom in Občino Postojna so na trenutno najnižji točki, je ocenil podpredsednik parlamentarnega odbora za obrambo in postojnski občinski svetnik Robert Pavšič (LMŠ), ki problematiko vadišča Poček zelo dobro pozna. Prepričan je, da je mogoče doseči napredek s pogovorom, saj tako stanje, kot je sedaj, ne koristi niti SV niti občanom Postojne in bližnjih občin.

Predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Samo Bevk (SD) pa je povedal, da so s terenskim ogledom opravili šele polovico naloge, nadaljevali jo bodo z razpravo na prihodnji seji odbora.

Erjavec je povedal še, da obžaluje incident, ko je prejšnji teden prišlo do nočnega streljanja z najtežjimi kalibri, za katerega ni vedelo niti obrambno ministrstvo niti načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc. Zato je od načelnice zahteval preiskavo in poročilo o tem dogodku.

Po Erjavčevi oceni so taka ravnanja usmerjena proti temu, da bi ministrstvo za obrambo lahko potem sklenilo nek dober dogovor z Občino Postojna.