Drugi dan modnega dogajanja na Trgu republike je zaznamovalo kar deset modnih revij, ki so množico ponovno navdušile z drznostjo, inovativnostjo in prodornostjo slovenskih in tujih modnih oblikovalcev.

Poleg modnih kreacij so gostje lahko na pisti opazovali tudi spomladanske trende pričesk, ki jih je že tradicionalno oblikovala dolgoletna partnerska frizerska ekipa Mič Styling pod budnim očesom nezamenljive Aske Kajtazovič. Slednja je s pomočjo Phillipsovih naprav za oblikovanje pričesk ter produktov znamke Paul Mitchell na modni brvi zopet dokazala, da so lasje lahko prava umetnost. »Na letošnjem tednu mode se bo odvilo 30 revij in ker vsak oblikovalec zahteva svoj videz manekenk, ja za nas najbolj pomembno, da lasje skozi cel dan ostanejo sveži in voljni, da lahko oblikujemo takšne pričeske, kot smo si zamislili,« nam je zaupala Aska, ki ravno zaradi tega prisega na sodelovanje z omenjeno kozmetiko. »Pričeske na letošnjem tednu mode so navdihnila sedemdeseta leta, kar nam omogoča veliko eksperimentiranja, predvsem pa bodo letos prevladovali spuščeni, svobodni lasje. Trdega in tesnega spenjanja tako ne bo, lase bomo pustili sveže in sijoče.

Posebnost drugega dne sta bili tudi dve edinstveni modni reviji, ki se na presenečenje obiskovalcev nista osredotočali le na oblačila. Prva je bila na sporedu revija Cybex by Baby Center, kjer so bile vse oči uprte v otroške vozičke, ki sta jih oblikovala modni kreator Jeremy Scott, znan predvsem kot kreativni direktor znamke Moschino in češki supermodel Karolina Kurkova. Dizajnerski vozički so še en dokaz, da je moda res pomemben del našega vsakdana in tudi to, da so vozički lahko ne le otroško prevozno sredstvo, temveč tudi zelo priljubljen modni dodatek. Med obiskovalci je bilo slišati navdušene komentarje, ko so se po modni pisti z njimi sprehodili tudi moški modeli.