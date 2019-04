Kako sprevržen in sovraštva poln lahko kaj hitro postane »ljubezenski« odnos, kaže danes razkrita zgodba o umoru, ki se bere kot kriminalka s primesmi grozljivke. Za 32-letnim Jonasom M., ki prihaja iz mednarodno cenjene zdravniške družine, se je konec februarja letos izgubila vsaka sled. Telefon je zvonil v prazno, na spletnih družbenih omrežjih ni bil dosegljiv. Iz pekla nevednosti je družino po 36 dneh »rešila« novica o njegovi smrti, a jih je v nov krog žalosti, tragedije in nerazumevanja popeljala informacija, da je bila njegov rabelj 27-letna Szilvia P. Ženska, ki jo je ljubil.

Dvojica se je na Dunaju spoznala šele lansko jesen. Tja se je Jonas iz Tunizije, od koder naj bi prihajal in kjer še vedno živi njegova družina, preselil že pred časom. S Szilvio sta se kmalu vselila v skupno stanovanje, imela sta se rada. 24. februarja sta se med zajtrkom grozovito sprla. Szilvia je v besu pograbila kuhinjski nož, zamahnila v smeri svojega fanta in ga zabodla. Jonas je umrl, mlado dekle pa si je izbralo najbolj krvavo možno pot iz stiske. In ravno odločitve, ki jih je sprejela po sprva morebiti povsem nesrečnem slučaju, so jo pripeljale za rešetke.