Skupina lovcev se je minuli petek okoli 16. ure po lokalnem času sprehajala po gozdnati pokrajini okrožja Claredon v zvezni državi Južna Karolina. Lovili so purane. Kakšnih 12 metrov stran od makadamske ceste pa so zagledali nekaj nepričakovanega. Človeško truplo. Poklicali so policijo, ta pa je ugotovila, da gre za 21-letno študentko Univerze v Južni Karolini Samantho Josephson.

Okoli štirinajst ur prej se je Samantha odločila skleniti nočno zabavo v mestu Columbia, potem ko je izgubila stik s sostanovalkami. Okoli 2. ure zjutraj je poklicala uber, da bi se vrnila domov. Ko je okoli 3. ure zjutraj mimo pripeljal črn chevrolet impala, je menila da gre za njen prevoz in mirno sedla v avto. Ker je ni bilo domov niti deset ur kasneje, je njene sostanovalke pričelo skrbeti. Okoli 13.30 so poklicale policijo, ta pa je sprožila preiskavo. Ko so policisti dve uri in pol kasneje dobili še en klic, tokrat o najdenem truplu dekleta, so posumili na najhujše, sume pa je preiskava na terenu tudi potrdila.

Policisti so že kmalu prišli na sled vrsti avtomobila, v katerega se je študentka po pomoti usedla, in pričeli iskalno akcijo. Ko so policisti ustavili voznika prav takšnega vozila in ga prosili, če izstopi, pa je ta zapustil avto in pričel bežati. Možje v modrem so ga hitro ujeli in identificirali kot 24-letnega Nathaniela Davida Rowlanda. Poleg njega je bila v avtu v tistem trenutku še ena oseba. Tudi to so policisti pridržali, da bi jo lahko izprašali, ni pa ničesar obtožena in po doslej znanih podatkih najverjetneje ni bila v vozilu v času ugrabitve.