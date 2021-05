»Šok!« in »Hiša groze« so naslovi, z mastnimi črnimi črkami krasijo naslovnice iranskih časopisov. Krvavi primer je vznemiril celotno državo. 74-letna Iran in njen 81-letni mož Akbar Khorramdin sta namreč priznala, da sta umorila svojega 47 let starega sina Babaka. Najprej sta ga omamila s tabletami za spanje, ga potem zadušila in še nekajkrat zabodla z nožem, truplo sta na koncu razkosala, je poročal lokalni časnik Hamshahri. Posameznih kosov se vendarle nista najbolje znebila, saj so ravno ti policijo vodili do morilcev. Ta je v smetiščni kanti v bližini hiše našla več delov telesa, vključujoč roki. Prstni odtisi so pokazali, da je umorjeni filmski ustvarjalec Babak.

Dvojica je v priporu priznala, da se je pred desetimi leti na enak način znebila zeta, tri leta nazaj pa še hčere. Nanj sta se spravila, ker naj bi zlorabljal hčer, njo, ker je postala odvisna od drog, sin pa si je smrt zaslužil, ker ni bil poročen, je pa imel avanture s študentkami, časnik citira navedbe Husseina Rahimija, vodjo policije v Teheranu. Mnogi so se ob tem vprašali, kako da nihče toliko let ni iskal pogrešanih (mrtvih) ljudi.