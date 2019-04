Hašokdžija, ki je bil kolumnist ameriškega Washington Posta, so ubili potem, ko je 2. oktobra vstopil v savdski konzulat v Carigradu, kjer je želel urediti dokumente za svojo poroko. Posmrtnih ostankov 59-letnika še vedno niso našli, ubit pa naj bi bil na okruten način. Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Istanbul poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašokdžija.

Po pisanju Washington Posta so plačila novinarjevim štirim otrokom »del prizadevanj Savdske Arabije za dolgoročen dogovor, s katerim naj bi med drugim dosegli, da bi bili v izjavah za javnost zadržani«.

Hašokdžijeva sinova in hčeri so dobili hiše v savdskem pristaniškem mestu Džeda, vredne do štiri milijone dolarjev. Najstarejši novinarjev sin Salah namerava ostati v Savdski Arabiji, ostali trije otroci, ki živijo v ZDA, pa bodo po navedbah časnika hiše najverjetneje prodali. Poleg teh nepremičnin naj bi vsi štirje otroci dobivali po 10.000 dolarjev ali več mesečno, lahko pa bi jim plačali tudi do deset milijonov dolarjev vsakemu.

Na savdskega princa Mohameda bin Salmana letijo očitki, da stoji za umorom Hašokdžija. Ugibanja, da za umorom stoji sam prestolonaslednik, v Rijadu odločno zanikajo. Trenutno poteka sojenje proti 11 obtoženim zaradi njihove vloge pri novinarjevem umoru. Za pet obtožencev je savdsko tožilstvo zahtevalo smrtno kazen.