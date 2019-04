Zaradi hudih vbodnih ran je v nedeljo v mariborskem kliničnem centru umrl tudi 58-letni Ivan P. iz Spuhlje pri Ptuju. Njegova 56-letna žena Marija je umrla že takoj ob tragičnem dogodku v četrtek zjutraj. V petek smo na podlagi neuradnih informacij poročali, da naj bi Ivan, ki so ga tako sosedje kot policisti poznali kot nasilnega človeka, ženo umoril, ker da ni mogel prenesti ločitve, nato pa naj bi si sodil sam. To očitno ne drži! Mariborska kriminalistična policija je danes namreč predstavila nekatere nove podrobnosti ptujske tragedije. Kaznivo dejanje umora naj bi zagrešila ženska, kaznivo dejanje uboja pa moški. Očitno je ženska (glede na pravno kvalifikacijo umora) dejanje načrtovala in napadla prva, on pa ji je vrnil z enako mero. Policija je prisotnost tretje osebe izključila.

Čakajo še na obdukcijo trupla moškega

S Policijske uprave Maribor so danes sporočili, da je bila predpostavka ob začetku ogleda res ta, da so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje umora in poskusa samomora. Kriminalisti pa so opravili ogled dejanja in zbrali druga obvestila ter prišli do spoznanja, da sta se zakonca sprla v jutranjih urah. Med sporom in kasnejšim fizičnim obračunom z noži sta oba utrpela več vbodnih ran.

»Kriminalistična preiskava še ni končana, v tem trenutku pa obstaja sum storitve kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja uboja, saj sta oba pokojna utrpela smrtne telesne poškodbe. Umora je osumljena ženska, uboja pa moški,« je pojasnil pomočnik vodje mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl. Po opravljenih preiskavah in dokončno zbranih obvestilih bodo policisti zadevo skupaj s pristojnim tožilcem dokončno pravno okvalificirali in jo zaključili s poročilom okrožnemu državnemu tožilstvu na Ptuju. Povsem jasno je, da imajo kriminalisti pri tem težko delo, saj sta obe »priči« dogodka pokojni. »Vsa preiskava temelji na materialnih dokazih, tudi zasegu nožev,« je dejal Kolbl, ki pa ni hotel pojasniti, koliko nožev so kriminalisti zasegli. Sta pa oba imela več vbodnih ran.

»Sledi še obdukcija pokojnega, na podlagi tega bomo preiskavo lahko končali,« je dodal tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl. Tudi kvalifikacija kaznivih dejanj (uboj, umor) se lahko še spremeni.