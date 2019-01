»V kavarni Park na Bledu smo končali nujno prenovo strehe, zdaj pa smo se lotili prenove notranjosti Kavarne Park, ki bo vključevala celotno prenovo notranjega dela kavarne,« so dogajanje ob terasi pojasnili v družbi Sava Turizem, ki so lastniki stare lepotice, kot pogosto poimenujejo slovito kavarno.

»Kavarna Park bo tako dobila podobo moderne, sveže kavarne z lokalno noto, hkrati pa bo prilagojena globalnemu gostu, ki obišče Bled. S prenovo bo 'sladka blejska kraljica', edinstvena originalna blejska kremna rezina, dobila svoj osvežen in prenovljen dom. Gostje bodo tako lahko od spomladi naprej uživali v privlačnem in prenovljenem ambientu z najlepšim razgledom na Blejsko jezero, otoček in grad,« opisuje Ana Praprotnik iz službe za odnose z javnostmi Sava Turizma.

Kot opozarjajo v Sava Turizmu, njihovi slaščičarski mojstri blejsko kremno rezino še vedno izdelujejo po originalnem receptu iz leta 1953. »Pri pripravi uporabljamo naravne sestavine: jajca, moko, sladko smetano, sladkor in maslo. Originalne rezine ne vsebujejo nobenih barvil, konzervansov in drugih dodatkov, zato jih pripravljamo dnevno sveže. Kremne rezine pripravljamo večkrat na dan, ob koncih tedna, ko je na Bledu največ obiskovalcev, tudi vsako uro, tako da so zares vsak trenutek povsem sveže. Največ originalnih blejskih kremnih rezin se proda na njihovem domu – v kavarni Park na blejski promenadi,« opisujejo.

Med prenovo po kremne rezine k sosedom V več kot 60 letih so slaščičarski mojstri v omenjeni kavarni izdelali že več kot 13 milijonov kosov blejskih kremnih rezin, so zapisali v Sava Turizmu. Zanje so porabili okoli 380.000 litrov smetane, več kot 863.000 litrov mleka, več kot 6.759.130 jajc, več kot 112 ton moke, več kot 300 ton sladkorja in več kot 78 ton vaniljevega sladkorja. A tudi med prenovo kavarne po besedah Praprotnikove obiskovalci Bleda ne bodo ostali praznih rok: »V sladkanju z blejsko kremno rezino lahko gostje v času prenove kavarne Park uživajo v bližnji restavraciji Panorama. Če pa jim bolj ustreza sladkanje v udobju svojega doma, pa jo lahko vzamejo tudi za domov.« Prenova kavarne bo končana letos spomladi, predvidoma v drugi polovici marca. Koliko bo stala, po besedah Praprotnikove lastniki še ne morejo povedati.