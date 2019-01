Turanu za incident z zlomljenim nosom in pištolo grozi visoka zaporna kazen

Na sodišču v Istanbulu se bo danes začel proces proti turškemu nogometnemu reprezentantu in nekdanjemu igralcu Atletica in Barcelone Ardi Turanu. Zvezdniku, ki trenutno igra pri Basaksehiru, očitajo kar nekaj kaznivih dejanj, povezanih s pretepom v nočnem klubu, zato mu grozi kazen od tri do 12 let in pol zapora.