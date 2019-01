Čeprav so nogometaši Juventusa v nedeljo prikazali eno najslabših predstav v letošnji sezoni, tudi po 21. krogu italijanskega prvenstva ostajajo neporaženi. Še več, na gostovanju v Rimu so po golu Cristiana Ronalda z enajstmetrovke premagali Lazio z 2:1 in na račun remija med Napolijem in Milanom (0:0) povečali prednost pred zasledovalci na enajst točk. Tako visoko prednost je v tej fazi prvenstva doslej imel le še Inter v sezoni 2006/2007, ko je pod vodstvom trenerja Roberta Mancinija naslov prvaka osvojil s kar 22 točkami naskoka pred drugouvrščeno Romo.

Kako nebogljeni so bili tokrat Torinčani v večnem mestu, pove podatek, da v prvem polčasu proti nasprotnim vratom niso sprožili niti enega strela, kar se jim od sezone 2004/2005, odkar na Apeninskem polotoku podrobneje spremljajo nogometno statistiko, še ni zgodilo. »Mislim, da je bila krivda pri našem osebju. Očitno so dali igralcem deset dresov z različnimi barvami, saj si med seboj niso znali podajati,« je bil ciničen trener Juventusa Massimiliano Allegri. »Šestdeset minut tekme smo gledali najslabši Juventus to sezono. Paradoksalno smo motivacijo za zmago dobili šele po prejetem zadetku,« se ni mogel načuditi 51-letni strateg.

V vse boljši formi je pri stari dami Cristiano Ronaldo, ki mu vsaj na igrišču obtožbe o posilstvu in utaji davkov ne pridejo do živega. Z uspešno izvedeno najstrožjo kaznijo je za svoj 15. prvenstveni gol v Rimu zadel še na osmem zaporednem gostovanju. Na lestvici najboljših strelcev si zdaj deli drugo mesto z Duvanom Zapato iz Atalante, še zadetek več pa je za svoje moštvo prispeval napadalec Sampdorie Fabio Quagliarella.

Tottenham v manj kot tednu izpadel iz dveh tekmovanj Nespremenjeno ostaja stanje pri vrhu tudi na lestvicah v preostalih štirih najmočnejših evropskih ligah. V Franciji proti novemu naslovu prepričljivo koraka PSG, v Španiji je Barcelona dobila sosedski derbi z Girono (2:0), Borussia Dortmund je v nemškem prvenstvu s kar 5:1 odpravila Fortuno, medtem ko je bil v Angliji konec tedna rezerviran za tekme četrtega kroga pokala FA. Od tekmovanja se je po porazu z 0:2 proti Crystal Palaceu presenetljivo poslovil Tottenham. Za Londončane je bil to hud udarec, saj so prejšnji torek izgubili tudi proti mestnemu tekmecu Chelseaju, ki jih je izločil iz ligaškega pokala. »Seveda je poraz boleč, a zazreti se moramo v prihodnost proti angleškemu prvenstvu in ligi prvakov. Ne smemo se pritoževati. Zdaj moramo dati vse od sebe v tekmovanjih, v katerih še sodelujemo,« je dejal trener Tottenhama Mauricio Pochettiono. Za trenutno tretjo ekipo angleškega prvenstva je bil to že tretji poraz na zadnjih štirih tekmah, šele drugič na zadnjih 21 obračunih v pokalu FA pa se jim je zgodilo, da niso zadeli. Zanimivo, v obeh primerih prav proti Crystal Palaceu.

Feyenoord ponižal Ajax Kar nekaj pozornosti je konec tedna sicer vzbudil nizozemski derbi med Feyenoordom in Ajaxom, ki so ga s kar 6:2 dobili gostitelji. Nogometni klub iz Rotterdama je tekmecu iz Amsterdama več golov kot tokrat zabil le še novembra 1964, Ajaxu pa se je prvič po letu 1959 primerilo, da je še na drugi prvenstveni tekmi prejel vsaj štiri gole. Z dvema zadetkoma je bil junak dvoboja nekdanji nizozemski reprezentant Robin van Persie. Kljub temu da je 35-letnik naznanil, da po koncu sezone odhaja v nogometni pokoj, pa ga občutek za tresenje mrež ni zapustil, saj je v letošnji sezoni za svojo ekipo zadel že desetkrat. Feyenoord je tako z odmevno zmago zaostanek za drugouvrščenim Ajaxom zmanjšal na osem točk, še naprej pa vodi PSV iz Eindhovna, ki je v 19. krogu ugnal Groningen z 2:1 in svojo prednost povečal na plus pet.