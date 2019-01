Iran bi imel na mestu selektorja Klinsmanna, Mourinha ali Zidana

Iran po letošnjem azijskem prvenstvu v nogometu išče novega selektorja. Kot so sporočili s tamkajšnjega ministrstva, so na spisku želja za novega selektorja Nemec Jürgen Klinsmann, Francoz Zinedine Zidane in Portugalec Jose Mourinho. Nazadnje je Iran vodil Portugalec Carlos Queiroz.