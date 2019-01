Petindvajsetletnik je otrok Boce Juniors, kjer je tudi začel člansko kariero. Leta 2014 se je preselil v Italijo, kjer je igral za Chievo, Romo in Empoli, od 1. julija 2017 pa je bil član Zenita, kjer je bil soigralec slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje.

»Zelo sem ponosen, da sem postal član PSG-ja. Po izkušnjah v Italiji in Rusiji imam izvrstno priložnost, da odkrijem novo prvenstvo in ob tem nosim dres enega najbolj prestižnih klubov na svetu. Hvala predsedniku in trenerju za zaupanje. Vsi se zavedamo športnih dimenzij kluba. Tudi sam imam visoke ambicije in bom storil vse, da upravičim pričakovanja kluba. Veselim se strastne atmosfere na Parku princev,« je povedal Paredes, ki bo nosil dres s številko osem.

Leandro Paredes