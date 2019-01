Mediji poročajo, da naj bi se nekaj reprezentantov po zadnji tekmi Iraka – Katar je zmagal z 1:0 in izločil Irak iz nadaljevanja – odtihotapilo v sosednji Dubaj in se zabavalo vso noč.

»Odločili smo se in ustanovili poseben komite za iskanje dejstev, ki bo ugotovil, ali so mediji upravičeno poročali o domnevnem incidentu, na zaslišanja smo povabili vse vpletene,« so zapisali pri iraški nogometni zvezi.

Če bi se obtožbe izkazale za resnične, bi Katanec kaj lahko ostal brez kopice nogometašev, saj zveza razmišlja o suspenzu zaradi »škodovanja ugledu iraške reprezentance«, je za francosko agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik zveze Mohamed Halaf.