Portal Pod črto poroča, da so v nadzoru nad hranjenjem profilov DNK posameznikov v bazi nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) ugotovili, da policijska baza vsebuje kar 6001 profilov DNK, za katere policija ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo o odvzemu in hrambi profila v policijskih bazah. Policija je zato vseh 6001 profilov že izbrisala iz svoje baze. Sodeč po sicer nekoliko nejasnih odgovorih, ki so jih prejeli, pa na omenjenem portalu sklepajo, da so zaradi ugotovljenih napak 21. januarja letos zamenjali direktorja NFL Dorijana Keržana.

Na policiji na vprašanje STA o zamenjavi direktorja neposredno niso odgovorili. Zapisali so zgolj, da je bila kadrovska sprememba v vodstvu NFL »sprejeta zaradi boljše organizacije in povečanja učinkovitosti dela«. Na spletni strani NFL pa je kot v. d. direktorja naveden Gorazd Pezdir.

Obdržali so profile, pri katerih ni bilo pravne podlage

Na policiji so sicer za STA pojasnili, da je nadzor nad delom policije v zvezi z ravnanjem s podatki o biometričnih značilnostih oseb, ki jim je bil odvzet vzorec DNK, lani poleti izvedel direktorat za policijo in druge varnostne naloge pri ministrstvu za notranje zadeve. Nadzor je pokazal, da »policija evidence DNK ne vodi v skladu z določili zakona o nalogah in pooblastilih policije o hrambi podatkov, saj informacijski sistem policije ni bil pravočasno prilagojen zakonskim spremembam«.

Ugotovili so namreč, da je policija v evidenci še vedno hranila tudi profile, pri katerih ni bila zabeležena pravna podlaga, na podlagi katere so bili odvzeti vzorci in na podlagi katerih je profile odvzetih vzorcev DNK hranila v evidenci. Kot so ugotovili, je šlo največkrat za vzorce DNK, ki so bili odvzeti ob vzpostavitvi evidence leta 2001.

Pri tem pa na policiji poudarjajo, da je policija takrat vse vzorce odvzela in hranila v skladu s tedaj veljavno zakonodajo, ki pa ni določala, da je treba v evidenco vpisati tudi razlog odvzema vzorca DNK. Zakonodajalec je namreč šele leta 2003 določil, da mora evidenca preiskav DNK poleg skupnih osebnih podatkov vsebovati tudi podatke o kraju, času in razlogu odvzema vzorca DNK.

»Tako se je s spremembo policijske zakonodaje spreminjala tudi vsebina evidence preiskav DNK, policija pa zaradi kadrovskih in tehničnih težav ni uspela pravočasno uskladiti hrambe podatkov, ki so bili sicer prej hranjeni pravilno oziroma v skladu s takrat veljavno zakonodajo,« so še pojasnili in dodali, da so profile, katerih nadrejenih dogodkov policija ni uspela identificirati, 20. decembra lani izbrisali iz evidence.