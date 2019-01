V novembru 2018 je v javnost prišla novica, da je kitajski univerzitetni profesor He Jiankui ustvaril prva gensko spremenjena dojenčka. S tehnologijo Crispr je DNK dveh deklic, dvojčic, spremenil tako, da se ne bosta mogli okužiti z virusom HIV. Kitajske oblasti so njegov eksperiment včeraj označile za nezakonitega, saj se je po njihovih ugotovitvah nezakonito lotil raziskave in projekta v iskanju osebne slave in koristi.

Kot je profesor že takrat razkril javnosti, v eksperimentu ni sodeloval samo en par. Danes so oblasti potrdile, da je z gensko modificiranim zarodkom noseča še ena mati, domnevno med 12. in 14. tednom nosečnosti. To je danes sporočil ameriški zdravnik William Hurlbut, ki je s kitajskim znanstvenikom v stiku. He je na novembrski konferenci v Hongkongu sicer dejal, da se je k sodelovanju prijavilo še osem drugih parov (kjer so z virusom hiv okuženi samo očetje, matere pa ne).

Znanstveniku, ki ga kličejo tudi kitajski Einstein, zdaj grozijo policijske preiskave. Identitete vseh vpletenih zaradi morebitne diskriminacije oblasti niso razkrile. Razvoj gensko spremenjenih dvojčic in tudi njune matere pa bodo redno spremljali.