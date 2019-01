Po drugi zmagi na turnirjih za grand slam, septembra je zmagala v New Yorku, bo Osaka 26. teniška igralka, ki bo zasedla vrh svetovne jakostne lestvice. Ta je bila vpeljana leta 1975.

Ob letošnjem slavju v avstralski metropoli se je videlo, da mlada Japonka še ni vajena praznovati zmag na velikih turnirjih. A številni strokovnjaki so si enotni, da bo imela mlada Japonka še veliko priložnosti, da se nauči veseliti tudi po zmagah. »Morda bom kaj začutila na naslednjem turnirju, kjer bom prva nosilka. V tem trenutku mi to ne pomeni veliko, bolj sem vesela, da sem dobila finale,« je o preboju na prvo mesto svetovne lestvice nerodno odgovorila zmagovalka, ki jo kljub mladosti krasi izredna psihološka pripravljenost.

To so opazile tudi tekmice. »Pred tabo je svetla prihodnost. Tvoj talent, zanos in volja te bodo pripeljali daleč,« je na twitterju zapisala ena od pionirk modernega tenisa Billie Jean King. Tracy Austin, pred davnimi leti prav tako vodilna na lestvici WTA, je spomnila, da je Osaka v letu dni na lestvici napredovala več kot 70 mest in dodala: »Hitro dozorevaš v odlično igralko, prihodnost je tvoja.«