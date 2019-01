Herbert in Mahut zmagovalca OP Avstralije

Pierre-Hugues Herbert in Nicolas Mahut sta zmagovalca odprtega prvenstva Avstralije v tenisu v konkurenci moških dvojic. Francoza, ki sta bila peta nosilca v Melbournu, sta v finalu s 6:4 in 7:6 (1) premagala finsko-avstralsko dvojico, Henri Kontinen - John Peers, in prišla do četrtega naslova na turnirjih velike četverice v karieri.