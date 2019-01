Drugi torek štirinajstdnevnega OP Avstralije sta še zadnji Slovenki končali nastope naše teniške odprave. V konkurenci ženskih parov sta v četrtfinalu izgubili Katarina Srebotnik z Američanko Raquel Atawo in Andreja Klepač s stalno partnerico, Španko Mario Jose Martinez Sanchez. Da ne bo pomote v razmišljanju o ženskih dvojicah – vsaka od štirih je zaslužila okroglih 50.000 avstralskih dolarjev. Pri tem je treba dodati, da so igrišča, na katerih potekajo ženske tekme v parih, vedno polna ljubiteljev tenisa. Igra parov je namreč izjemno gledljiva in dinamična, polna isker in izjemnih udarcev, pri čemer so igralke v lahkotnih krilcih mnogo bolj tekmovalne in strastne od moških kolegov.

Upokojena Na Li je ambasadorka kitajskega tenisa

Dvojica Srebotnik in Atawo je izgubila proti favorizirani madžarsko-srbsko-francoski navezi Timea Baboš in Kristina Kiki Mladenović po hudem boju s 4:6 in 5:7. Klepačevo in Martinez-Sanchezovo sta za odtenek bolj prepričljivo s 6:4 in 6:4 premagali Avstralka Samantha Stosur in Kitajka Shuai Zhang, ki je z uvrstitvijo v polfinale izjemno razveselila svojo domovino.

Kitajski organizatorji teniških turnirjev so, šokantno za Avstralce, namreč že javno obelodanili, da bodo do leta 2036 kupili avstralski grand slam in ga »prepeljali« v svoje kraje. Zdaj že upokojena edina dvakratna zmagovalka grand slama (Pariz 2011 in Avstralija 2014) iz Kitajske Na Li je zato v vlogi ambasadorke kitajskega tenisa med najbolj obleganimi v Melbournu. Skupaj s Francozinjo Mary Pierce in Rusom Jevgenijem Kafelnikovim, ki ga na slovesnost v Avstralijo ni bilo, je bila sprejeta v Hišo slavnih svetovnih teniških igralcev.